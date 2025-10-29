Robinho si fa intervistare nel carcere dei famosi | Girano tante bugie su cosa faccio qui dentro
In un'intervista concessa dal carcere di Tremembé Robinho ha smentito tutte le accuse sul trattamento di favore: "Non ho nessun privilegio, tutti vengono trattati allo stesso modo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
