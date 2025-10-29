Robinho l’ex stella del Real Madrid in carcere confessa la sua realtà di prigioniero comune | Comandano le guardie
2025-10-29 09:07:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Robinho, calciatore del Real Madrid dal 2005 al 2008, sta scontando una pena detentiva di 9 anni nel carcere P2 di Tremembé dopo essere stato condannato nel 2022 in Italia per uno stupro di gruppo commesso nel Paese transalpino nel 2013. Recentemente, il sistema giudiziario brasiliano ha respinto il nuovo appello di Robinho e lo ha trattenuto nel carcere di San Paolo a scontare la pena per stupro. Robinho ha dichiarato nel 2024, in un’intervista a ‘TV Record’, di avere prove sufficienti per dimostrare la sua innocenza che è stata ignorata, anche dopo il processo, dalla giustizia italiana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arrestato Robinho. L'ex giocatore di Milan e Real Madrid in carcere per stupro - L'ex calciatore della nazionale e del Milan, Robson de Sousa, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice della Corte ... Si legge su huffingtonpost.it
Robinho condannato a 9 anni per stupro, l'ex stella del calcio arrestato in Brasile - (LaPresse) L'ex stella del calcio Robinho si è costituito per iniziare a scontare una pena detentiva di 9 anni in Brasile, più di 10 anni dopo essere stato accusato per la prima volta di aver ... Scrive video.corriere.it
Robinho vuole Kakà al Real - Dal Venezuela, dove questa sera con il Brasile affronterà l'Argentina nella finale di coppa America, l'attaccante del Real lancia segnali all'amico rossonero: "Con noi vincerebbe molto, ma la sua ... Riporta gazzetta.it