Robinho l’ex stella del Real Madrid in carcere confessa la sua realtà di prigioniero comune | Comandano le guardie

Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Robinho, calciatore del Real Madrid dal 2005 al 2008, sta scontando una pena detentiva di 9 anni nel carcere P2 di Tremembé dopo essere stato condannato nel 2022 in Italia per uno stupro di gruppo commesso nel Paese transalpino nel 2013. Recentemente, il sistema giudiziario brasiliano ha respinto il nuovo appello di Robinho e lo ha trattenuto nel carcere di San Paolo a scontare la pena per stupro. Robinho ha dichiarato nel 2024, in un'intervista a 'TV Record', di avere prove sufficienti per dimostrare la sua innocenza che è stata ignorata, anche dopo il processo, dalla giustizia italiana.