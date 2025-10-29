Robinho dal carcere dei famosi | Dicono che sia il responsabile ma qui comandano le guardie

Robinho – ex calciatore di Real Madrid e Milan, tra le altre – sta scontando una pena detentiva di 9 anni dopo essere stato condannato in Italia (nel 2022) per uno stupro di gruppo risalente al 2013. Il brasiliano ha visto recentemente respingersi il ricorso avanzato al tribunale e dovrà restare ancora a lungo al penitenziario Tremembé II di San Paolo, noto come la “prigione dei famosi” (430 detenuti distribuiti in celle di dimensioni variabili dai 9 ai 15 metri quadrati in cui possono essere ospitate fino a 6 persone). Ai microfoni di Tv Record ha raccontato la sua storia e illustrato come procede la sua vita dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

