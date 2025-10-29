Roberto Burioni se ne va per leggerlo bisognerà pagare | Addio ai social sono diventato una sputacchiera La reazione di Matteo Bassetti

Roberto Burioni, medico e ricercatore nel campo dell’immunologia, ha deciso di lasciare i social. Con un post su Facebook, dove da 10 anni ha guadagnato fama ma accumulato anche insulti, il professore del San Raffaele spiega i motivi dietro alla scelta: « Non voglio far arricchire i già ricchissimi addestrando le Ai con i miei post. Le piattaforme hanno un’agenda a me oscura a cui non voglio contribuire». Ma a far maturare il cambio di rotta non sono stati solo gli algoritmi dei social: « Sono stanco di essere usato come sputacchiera. A un certo punto bisogna dire basta, perseguire chi insulta per via legale non è praticamente fattibile e a un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati», ha scritto lo storico antagonista dei no vax da cui è spesso bersagliato. 🔗 Leggi su Open.online