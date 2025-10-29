Roberto Burioni lascia tutti i social | Usato come sputacchiera Ora cambio
Il virologo Roberto Burioni, classe 1962, è diventato una delle voci più ascoltate nel Paese nel mondo della divulgazione scientifica. Ora ha scelto di lasciare tutti i social, dove per anni è stato bersaglio dei No Vax. Non smetterà di pubblicare contenuti: ora si sposterà su substack. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roberto Burioni - X Vai su X
" Il colesterolo è minimamente alto.." "Vedi vedi vedi ci son dei problemi.." Ornella Vanoni e le sue analisi per il dottor Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa Vai su Facebook
Roberto Burioni lascia tutti i social: “Usato come sputacchiera. Ora cambio” - Il virologo Roberto Burioni, classe 1962, è diventato una delle voci più ascoltate nel Paese nel mondo della divulgazione scientifica ... Da fanpage.it
Burioni lascia i social, 'stanco di insulti, vado su Substack' - "Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell'infanzia e si apriva una parte ... ansa.it scrive
Roberto Burioni abbandona i social: «Stanco di fare da sputacchiera». Gli esperti (uniti) lo difendono, Matteo Bassetti: «Vincono i cialtroni» - Roberto Burioni annuncia l'addio ai social dopo dieci anni di attività divulgativa su Facebook e X: si trasferirà su Substack, piattaforma a pagamento. Si legge su leggo.it