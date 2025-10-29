Roberto Burioni lascia i social | Basta con gli insulti chi vorrà leggermi dovrà pagare La risposta di Bassetti

Il medico del San Raffaele si ritira da Facebook dopo dieci anni: «È diventato una sputacchiera». Bassetti: «Se funziona, potrei seguirlo». L'addio di Burioni ai social network. Con un lungo post su Facebook, il virologo Roberto Burioni, professore all'Università Vita-Salute San Raffaele, ha annunciato il proprio addio alle piattaforme social. Dopo dieci anni di intensa attività online, in cui ha guadagnato popolarità ma anche un'enorme quantità di insulti, il medico ha spiegato di voler spostare la propria comunicazione su una newsletter a pagamento. «Non voglio far arricchire i già ricchissimi addestrando le AI con i miei post.

