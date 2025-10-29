Roberto Burioni lascia Facebook | Stanco degli insulti e di fornire materiale gratuito all' Intelligenza artificiale

“La scienza ha fatto passi da gigante, ma anche l'ignoranza non è rimasta ferma”. Esordisce così Roberto Burioni, noto virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un lungo posto sui social in cui dice addio a Facebook. Una scelta precisa, legata a una serie di fattori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

