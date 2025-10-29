roberto bolle si commuove per la laurea honoris causa le parole toccanti per i genitori

Il 28 ottobre 2025 è stato un giorno davvero speciale per Roberto Bolle perché il ballerino è stato insignito della Laurea Magistrale Honoris Causa per la sua grande capacità di comunicazione, che esprime anche attraverso la danza. Lo sportivo, inoltre, riesce a raggiungere davvero tutti con la sua arte dimostrando, così, l’importanza formativa della sua arte. L’atleta ha ricevuto l’onorificenza con un discorso toccante per i suoi genitori e lasciandosi andare alla commozione. Roberto Bolle ha anche citato il lavoro della Fondazione che porta il suo nome che promuove i valori della danza come una vera e propria maestra di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

