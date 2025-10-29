Roberto Bolle | I miei genitori esempio concreto di come si affrontano le sfide della vita Hanno lavorato instancabilmente per offrire a me e ai miei fratelli opportunità migliori

Il ballerino ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Firenze in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. Nel discorso di ringraziamento si è commosso pensando alla famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Roberto Bolle: «I miei genitori, esempio concreto di come si affrontano le sfide della vita. Hanno lavorato instancabilmente per offrire a me e ai miei fratelli opportunità migliori»

