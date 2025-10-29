roberto berti morto massacrato con 40 colpi di coccio nel bolognese la moglie arrestata un anno dopo

Bologna, 29 ottobre 2025 – È stata arrestata stamattina con l’accusa di omicidio volontario del marito Roberto Berti, trovato morto lo scorso 23 novembre a Castel d’Aiano. La donna, Leda Stupazzoni, 81 anni, era indagata già da mesi e ieri mattina i carabinieri della compagnia di Vergato e del Nucleo Investigativo hanno eseguito la misura cautelare dei domiciliari nell’abitazione di via Bedosta, in località Razora dove la donna vive e dove avrebbe ucciso il marito. Furia cieca: inferti all’anziano 40 colpi. L’uomo, anche lui ottantunenne, era stato infatti trovato morto nel cortile dell’abitazione, massacrato da una quarantina di colpi inferti probabilmente con dei cocci taglienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

