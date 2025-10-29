Rivoluzione su Canale 5 | La forza di una donna cambia orario di nuovo da novembre

Nuova rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 3 novembre, la rete cambierà ancora una volta la programmazione delle sue soap turche e, in particolare, di “La forza di una donna”, la serie amatissima con Özge Özpirinççi che da mesi tiene incollati milioni di spettatori. Dopo i continui spostamenti di orario, Mediaset ha deciso di modificare di nuovo la collocazione della soap per bilanciare il pomeriggio tra intrattenimento e fiction. Il nuovo orario prevede che La forza di una donna vada in onda alle 15:50, subito dopo Beautiful e Terra Amara, guadagnando così una posizione più favorevole e un traino di pubblico più forte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

