Rivoluzione per la patente cambia tutto | le novità

Dal 1° novembre 2025 entra in vigore una serie di novità che renderanno più costoso conseguire la patente B, la cifra potrà variare in base alla città e alle tariffe delle autoscuole. Le modifiche sono legate sia all' adeguamento dei compensi per gli esaminatori sia al maggior numero di ore pratiche obbligatorie richieste per ottenere la licenza di guida. Leggi anche: Lutto nella musica, ci lascia per sempre un grande artista Quanto costa la patente oggi e cosa cambia dal 1° novembre. Fino a oggi il costo della patente di guida variava tra 700 e 1.000 euro, in base alla scuola guida e alla regione.

