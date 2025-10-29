È stato necessario superare le audizioni in programma ieri, martedì 28 ottobre, presso la celebre Sala A di Via Asiago a Roma, ma alla fine di una lunga giornata di esibizioni ecco finalmente in via ufficiale i nomi dei 24 partecipanti a Sanremo Giovani. I cantanti che prenderanno parte alla kermesse si sono esibiti dinanzi a una Commissione Musicale formata non solo dal direttore artistico nonché conduttore Carlo Conti e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ma anche dai giudici Carolina Rey, Daniele Battaglia, Ema Stokholma, Enrico Cremonesi e Manola Moslehi. Alle audizioni hanno preso parte 34 cantanti, dieci dei quali sono stati eliminati dalla giuria: tra i 24 che hanno avuto la meglio nella selezione e pertanto parteciperanno alla prossima edizione di Sanremo Giovani, ci sono anche due giovani artisti internazionali, uno proveniente dall'Albania e uno dal Mali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivelati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani: ecco chi sono i cantanti in gara