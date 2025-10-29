Una bottiglia di vetro spesso, sepolta nella sabbia per oltre un secolo, ha restituito due voci dal passato che non avrebbero mai immaginato di raggiungere il futuro. All’inizio di ottobre, sulla remota Wharton Beach vicino a Esperance, nella costa sud-occidentale dell’Australia Occidentale, Deb Brown e la sua famiglia hanno fatto una scoperta straordinaria durante una delle loro regolari uscite in quad per raccogliere rifiuti dalla spiaggia. Quella che sembrava l’ennesima bottiglia abbandonata, infatti, si è rivelata una capsula del tempo contenente due lettere scritte da soldati australiani nel 1916, diretti sui campi di battaglia della Francia durante la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ritrovato un messaggio in bottiglia del 1916: "Mamma, sto bene". Poi morì in guerra a 28 anni