Ritrovato l' abito sparito dalla mostra sui Beatles a Senigallia | denunciato un 30enne

SENIGALLIA – La polizia di Stato del commissariato di Senigallia ha denunciato a piede libero un 30enne italiano per il furto dell’abito esposto alla mostra sui Beatles, avvenuto nella notte dello scorso 18 ottobre. Il mattino seguente, gli organizzatori della mostra si erano infatti accorti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

