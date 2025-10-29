Ritiro Pogacar spunta la data definitiva | arriva l’annuncio in diretta

Sportface.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è sempre grande interesse riguardo il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Le dichiarazioni sul suo futuro lasciano tutti spiazzati.  Dopo anni di leggero anonimato il ciclismo è tornato in auge a livello sportivo grazie al campione sloveno Tadej Pogacar. Negli ultimi tempi il ciclista ha appassionato tutti con prove entusiasmanti, scattando ad oltre 50 km dall’arrivo e puntando qualsiasi modus di corsa, sia in salita che a cronometro e persino in volata. Pogacar sta senza dubbio riscrivendo la storia di questo particolare sport. Ma nelle ultime ore alcune dichiarazioni improvvise hanno messo dubbi sul futuro dell’atleta e la voce ritiro non è totalmente da escludere. 🔗 Leggi su Sportface.it

