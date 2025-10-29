Rita De Crescenzo a Belve | Ho vissuto tra droga e violenza ora sogno un film con De Sica

Rita De Crescenzo si racconta a Belve: dall’infanzia difficile alla droga, dalla violenza subita al sogno di un film con Christian De Sica: “Nella vita si può cambiare, io ne sono la prova”. Una vita segnata dal dolore, dalle cadute, ma anche dalla voglia di rialzarsi. Rita De Crescenzo è tra le protagoniste della puntata . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rita De Crescenzo a Belve: “Ho vissuto tra droga e violenza, ora sogno un film con De Sica”

News recenti che potrebbero piacerti

Rita De Crescenzo a Belve: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore ho smesso con la droga" - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sulla tiktoker Rita De Crescenzo, udienza in tribunale a Sulmona - X Vai su X

Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga - Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni ... Secondo libero.it

Tra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo “Belve” - Nessuna riappacificazione in vista per il deputato verde e la controversa tiktoker, finiti in tribunale. Riporta fanpage.it

La tiktoker Rita De Crescenzo a Belve: "Trent'anni di tossicodipendenza, un figlio a 13 anni" - La discussa influencer ospite alla trasmissione di Francesca Fagnani racconta l'infanzia, la violenza sessuale subita e la dipendenza da droga e psicofarmaci ... Lo riporta msn.com