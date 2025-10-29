Rita De Crescenzo a Belve | Dopo le violenze ho chiuso con la droga Vivo da 7 anni chiedo scusa ai miei figli
Rita De Crescenzo ha raccontato la sua storia a Belve, nella prima puntata del 28 ottobre. La TikToker napoletana, dopo anni di droghe e violenze, ha ripreso in mano la sua vita: "Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli per quello che gli ho fatto passare". Oggi è innamorata del marito Salvatore: "Facciamo l'amore tutte le mattine", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
