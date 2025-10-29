Il fenomeno delle chiamate moleste e delle truffe telefoniche è tornato a preoccupare gli italiani. Negli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo delle segnalazioni di molestie e tentativi di furto di dati personali attraverso telefonate provenienti da numeri falsificati o sconosciuti. A parlarne è stato anche il programma di approfondimento “Quarta Repubblica” su Rete 4, condotto da Nicola Porro, dove esperti e ospiti hanno analizzato come queste nuove forme di raggiro stiano diventando sempre più sofisticate e diffuse. Tra gli interventi che hanno attirato l’attenzione del pubblico c’è stato quello di Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Rita Dalla Chiesa mette in guardia gli italiani dalle truffe telefoniche