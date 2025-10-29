Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Bonazzoli raddoppia per la Cremonese l’Inter vince per 3-0 contro la Fiorentina

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a 2025 26 live bonazzoli raddoppia per la cremonese l8217inter vince per 3 0 contro la fiorentina

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Bonazzoli raddoppia per la Cremonese, l’Inter vince per 3-0 contro la Fiorentina

Altri contenuti sullo stesso argomento

risultati serie 2025 26Risultati Serie A, classifica/ Basic decide all’Olimpico! Diretta gol live score (26 ottobre 2025) - Risultati Serie A, classifica: domenica 26 ottobre cinque partite per l'ottava giornata, con alcuni intriganti incroci tra allenatori che sono ex. Lo riporta ilsussidiario.net

risultati serie 2025 26Risultati calcio live, domenica 26 ottobre 2025: Clasico e Lazio-Juventus - Genoa, trasferta per la Roma e Fiorentina- Da calciomagazine.net

risultati serie 2025 26Serie B 2025/26, tutti i risultati della nona giornata e la classifica! - Si è giocata la nona giornata di Serie B 2025/26, ecco tutti i risultati. Riporta generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Serie 2025 26