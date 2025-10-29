Rissa in strada otto daspo Willy e chiusura temporanea per il locale

All'alba del 27 settembre scorso gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi erano intervenuti presso un bar di via Garagnani in quanto era giunta segnalazione di una rissa, con l’utilizzo di oggetti contundenti. L’attività di indagine ha consentito, grazie anche alle testimonianze assunte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

