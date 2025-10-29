Riserva Legge 68 1999 | come va indicata nelle domande del concorso PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda degli Insegnanti, è stata approfondita una tematica di rilievo per i docenti con disabilità: l'applicazione della riserva prevista dalla Legge 681999. In particolare, si è discusso sia del funzionamento generale della riserva, sia delle modalità corrette per indicarla nelle domande di concorso, anche quando essa è già stata dichiarata in precedenti procedure come le GPS 202426. L'articolo Riserva Legge 681999: come va indicata nelle domande del concorso PNRR3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

#Conte ha organizzato la riserva indiana contro l’Inter, imponendo la propria legge in campo (CorSera) La replica su Lautaro è quella dell’allenatore che vuole annientare la lucidità dell’avversario, era consapevole che lo ha graziato la buona sorte nella prim Vai su Facebook

>> Consiglio di Stato, sentenza n. 7610/2025 L'incompetenza del Comune e i confini della potestà regolamentare in materia di tutela animale tra riserva di Legge Statale (art. 9 Cost.) e Linee Guida CITES non vigenti #Altalex #Circhi #Circo #Animali - X Vai su X

Sentenza storica del tribunale di Terni: riconosciuti i diritti connessi alla Legge 104 a una docente precaria titolare di riserva ex Legge 68/99 e il risarcimento per averla ... - Una vittoria di grande portata della FLC CGIL Terni e del proprio ufficio legale a tutela dei diritti e della dignità del lavoro nella scuola pubblica, dei docenti precari e dei soggetti più fragili. Secondo flcgil.it

LEGGE 68 E QUOTE DI RISERVA: PRIMO SI ALLA CAMERA - Una buona notizia dalla Camera: nella seduta del 31 gennaio (ndr: di cui avevamo parlato qui) è stata ... Da disabili.com

La riserva (legge 68/1999) nei concorsi... - OPPO Watch X2 Mini è uno smartwatch compatto capace di offrire un'esperienza completa di monitoraggio della salute e fitness con una cassa da 43 mm che può adattarsi a qualsiasi tipo di polso, dal più ... Secondo hwupgrade.it