Riscaldamento globale salute a rischio
Ondatea di calore, siccità e inquinamen to: il riscaldamento globale continua a minacciare la salute umana, causando milioni di morti nel mondo. Lo rivela il Lancet Countdown rapporto annuale della rivista medica Lancet, redatto da oltre cento ricercatori in collaborazione con l'OMS. Il cambiamento climatico è una minaccia senza precedenti, con effetti diretti e indiretti sulla salute: le ondate di calore colpiscono soprattutto anziani e neonati, mentre la siccità mette a rischio l'alimentazione di milioni di persone.
