Riscaldamento globale salute a rischio

Servizitelevideo.rai.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.16 Ondatea di calore, siccità e inquinamen to: il riscaldamento globale continua a minacciare la salute umana, causando milioni di morti nel mondo. Lo rivela il Lancet Countdown rapporto annuale della rivista medica Lancet, redatto da oltre cento ricercatori in collaborazione con l'OMS. Il cambiamento climatico è una minaccia senza precedenti, con effetti diretti e indiretti sulla salute: le ondate di calore colpiscono soprattutto anziani e neonati, mentre la siccità mette a rischio l'alimentazione di milioni di persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il riscaldamento globale favorisce un maggior consumo di zuccheri dannosi alla salute - L’elenco delle conseguenze che il riscaldamento globale potrebbe avere sul nostro pianeta e sulla nostra salute continua ad allungarsi. Secondo repubblica.it

riscaldamento globale salute rischioZanzare raggiungono l’Islanda: perché si parla di rischio sanitario? - Per la prima volta sono stati trovati esemplari di zanzara in Islanda. Si legge su msn.com

riscaldamento globale salute rischioRidurre l'inquinamento atmosferico per migliorare la salute - Evitare il superamento del limite di 1,5°C di riscaldamento globale potrebbe prevenire 207. Da ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Cerca Video su questo argomento: Riscaldamento Globale Salute Rischio