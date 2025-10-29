Riqualificazione ex ristorante ' Lo Svago' a San Giorgio ok del Comune alla concessione dell' area

Le proposte progettuali dovranno prevedere il parziale smantellamento delle costruzioni esistenti e la realizzazione di una nuova struttura che non ecceda il volume legittimo attuale di 297,55 metri quadri. È in pubblicazione, sull’Albo pretorio del Comune di Bari, la determina propedeutica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

