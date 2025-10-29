Riqualificazione di centri storici aree mercatali e commerciali | la Regione stanzia 4,2 milioni di euro

Riqualificazione di giardini e centri storici, mercati rionali, e aree commerciali, eventi promozionali, enogastronomici, festival, ma anche piani di sviluppo turistico. La Regione Emilia-Romagna punta sulla vitalità dei centri urbani e dei territori con un nuovo piano di investimenti.La Giunta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

?A #Fogliano Redipuglia inaugurati i lavori di riqualificazione del centro cittadino! Un investimento importante per la comunità per cui #RegioneFVG ha voluto fare la propria parte. Crediamo nelle comunità, nei centri cittadini, come centro di aggregazione e Vai su Facebook

Da Cattolica a Faenza, da Mercato Saraceno a Rocca San Casciano, finanziati 36 progetti per centri storici e mercati - Riqualificazione di giardini e centri storici, mercati rionali, e aree commerciali, eventi promozionali, enogastronomici, festival, ma anche ... Scrive corriereromagna.it

“Centro storico fruibile e sicuro”: al via il progetto di riqualificazione del cuore di San Giovanni Valdarno - Un investimento di 210mila euro per migliorare sicurezza, accessibilità e decoro del centro storico, grazie al contributo pubblico della Regione Toscana a cui si aggiunge il sostengo della Bcc Banca V ... Segnala lanazione.it

Rigenerazione urbana del centro storico di Terranuova - ARezzo, 21 ottobre 2025 – Rigenerazione urbana del centro storico: Terranuova Bracciolini riceve un contributo regionale di 584 mila euro Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un contributo ... Scrive lanazione.it