Riqualificazione dell' area stazione di Viserba e di via Dogana approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per un importante intervento di riqualificazione urbana che interesserà l'area di ingresso della Stazione ferroviaria di Viserba su via Curiel e l'intera via Dogana a Rimini. Il progetto, del valore complessivo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

