Ripensare la scuola come spazio di libertà e di sogni

Ecodibergamo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TENDENZE. «Un’ora di lezione può davvero cambiare il destino di una vita». Parte da questa certezza «La luce e l’onda» (Einaudi) di Massimo Recalcati, saggio che attraversa con limpida profondità la scuola contemporanea, vista come spazio di crisi ma anche di rinascita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ripensare la scuola come spazio di libert224 e di sogni

© Ecodibergamo.it - Ripensare la scuola come spazio di libertà e di sogni

Leggi anche questi approfondimenti

ripensare scuola spazio libert224Ripensare la scuola come spazio di libertà e di sogni - «Un’ora di lezione può davvero cambiare il destino di una vita». ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ripensare Scuola Spazio Libert224