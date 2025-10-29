Ripartono alla piscina comunale di Foiano i corsi di TMA
Arezzo, 29 ottobre 2025 – : un progetto che unisce sport, inclusione e benessere La piscina comunale di Foiano della Chiana rinnova anche per il 2025 la collaborazione con la Cooperativa TMA (Terapia Multisistemica in Acqua), Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto per proseguire il percorso sportivo e terapeutico rivolto a persone con fragilità e disabilità, in particolare ai bambini con disturbo della comunicazione e dello spettro autistico. Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, che ha visto un'ampia partecipazione di famiglie della Valdichiana, l'Amministrazione comunale rilancia il progetto confermando anche per quest'anno un bando di sostegno economico per la copertura dei costi di iscrizione e frequenza ai corsi TMA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
