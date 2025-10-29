Rio de Janeiro operazione di polizia nella favela | 64 morti e scene di guerra
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontri a fuoco tra forze dell’ordine e narcos del Comando Vermelho. Rio de Janeiro si è trasformata in un campo di battaglia. Una maxi operazione antidroga condotta da 2.500 agenti in tenuta antisommossa ha provocato almeno 64 morti, tra cui 4 poliziotti, nella parte nord della megalopoli brasiliana. L’intervento si è concentrato nei complessi di Alemão e Penha, roccaforti del Comando Vermelho, una delle più potenti organizzazioni criminali del Paese, che gestisce il traffico di droga in gran parte della città. Per ore si sono registrati scontri a fuoco intensi, con i narcos che hanno risposto non solo con armi automatiche, ma anche utilizzando ordigni esplosivi e droni per attaccare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
E' di almeno 60 morti il bilancio provvisorio delle vittime degli scontri a fuoco nelle favelas di Rio de Janeiro. Si tratta di 56 sospettati e 4 agenti di polizia. L'azione ha come obiettivo la cattura dei trafficanti di droga #ANSA - X Vai su X
Scontri a fuoco nelle favelas della zona nord di Rio de Janeiro, nei Complessi di Alemão e Penha - facebook.com Vai su Facebook
Blitz mortale a Rio: operazione antidroga nelle favelas provoca decine di vittime - Gli scontri hanno provocato almeno 64 morti, tra cui quattro agenti, rendendo questa operazione la più letale nella storia dello Stato di Rio. Come scrive notizie.it
La più grande operazione di polizia a Rio de Janeiro contro un gruppo criminale - Martedì interi quartieri della città brasiliana si sono trasformati in zone di guerra: l'obiettivo era "Comando Vermelho" ... Segnala ilpost.it
Rio de Janeiro, l’operazione di polizia contro il Comando Vermelho causa 64 morti - L'operazione di polizia più grande di sempre nelle favelas del Comando Vermelho causa 64 morti. Si legge su open.online