Rio de Janeiro operazione di polizia nella favela | 64 morti e scene di guerra

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontri a fuoco tra forze dell’ordine e narcos del Comando Vermelho. Rio de Janeiro si è trasformata in un campo di battaglia. Una maxi operazione antidroga condotta da 2.500 agenti in tenuta antisommossa ha provocato almeno 64 morti, tra cui 4 poliziotti, nella parte nord della megalopoli brasiliana. L’intervento si è concentrato nei complessi di Alemão e Penha, roccaforti del Comando Vermelho, una delle più potenti organizzazioni criminali del Paese, che gestisce il traffico di droga in gran parte della città. Per ore si sono registrati scontri a fuoco intensi, con i narcos che hanno risposto non solo con armi automatiche, ma anche utilizzando ordigni esplosivi e droni per attaccare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

