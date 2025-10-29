Rio de Janeiro maxi operazione della polizia contro i narcos
Sono 64 le persone morte durante le ore di violenti scontri a Rio de Janeiro, dove la città si è trasformata in un teatro di guerra. Il tutto è partito da un maxi blitz della polizia contro i narcotrafficanti del Comando Vermelho, nelle favelas dei complessi di Alemão e Penha. Dopo aver subito pesanti perdite e registrato almeno 81 arresti, i membri dell’organizzazione criminale più influente della capitale carioca hanno reagito scatenando rappresaglie diffuse: autobus incendiati utilizzati come barricate, blocchi stradali improvvisati e attacchi che hanno paralizzato il traffico dalla zona nord fino al centro storico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
