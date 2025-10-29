Rio de Janeiro l’operazione di polizia contro il Comando Vermelho causa 64 morti
Il bilancio è quello dei giorni di guerra: 64 morti. Nell’ operazione di polizia più letale di sempre nella storia di Rio de Janeiro. Contro una delle più temibili bande di narcotrafficanti brasiliane. Un’operazione che ha portato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a esprimere orrore e a chiedere un’indagine. Il governatore di destra dello stato di Rio Claudio Castro ha annunciato che 60 criminali sono stati neutralizzati. Quattro agenti di polizia sono morti. Le favelas. Le operazioni di polizia prendono di mira solitamente le favelas. In questo caso la missione da 2500 agenti si è concentrata su due complessi nel nord di Rio, Complexo da Penha e Complexo do Alemão, situati vicino all’aeroporto internazionale. 🔗 Leggi su Open.online
