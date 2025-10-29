Rio de Janeiro l’operazione di polizia contro i trafficanti del Comando Vermelho causa oltre 130 morti È la più letale di sempre
Il bilancio è quello dei giorni di guerra: oltre 130 morti. Nell’ operazione di polizia più letale di sempre nella storia di Rio de Janeiro. Contro una delle più temibili bande di narcotrafficanti brasiliane. Un’operazione che ha portato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a esprimere orrore e a chiedere un’indagine. Il governatore di destra dello stato di Rio Claudio Castro ha annunciato che 60 criminali sono stati neutralizzati. Quattro agenti di polizia sono morti. Le favelas. Le operazioni di polizia prendono di mira solitamente le favelas. In questo caso la missione da 2500 agenti si è concentrata su due complessi nel nord di Rio, Complexo da Penha e Complexo do Alemão, situati vicino all’aeroporto internazionale. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Decine di persone sono state uccise durante un’importante operazione di polizia contro la criminalità organizzata in due favelas di Rio de Janeiro martedì 28 ottobre. Il governatore dello Stato Claudio Castro ha chiesto ai residenti dei complessi delle favelas d Vai su Facebook
Gli abitanti della favelas del complesso dell'Alemao a Rio de Janeiro - ieri teatro di una mega operazione di polizia - hanno trovato più di 50 cadaveri. I corpi non rientrerebbero nel conteggio di 64 vittime, già diffuso ieri dalle autorità. #ANSA - X Vai su X
Inferno a Rio de Janeiro, almeno 132 morti nell’operazione di polizia più sanguinosa della storia - È di almeno 132 morti il bilancio della massiccia operazione di polizia condotta nei complessi a nord di Rio de Janeiro, in Brasile. Riporta affaritaliani.it
A Rio de Janeiro è guerra: centinaia di morti nelle favelas, le operazioni contro i narcos del Comando Vermelho - A Rio de Janeiro è guerra: centinaia di morti nelle favelas, le operazioni contro i narcos del Comando Vermelho ... Secondo unita.it
Rio de Janeiro, operazione anti narcos: almeno 120 morti, 80 arresti e il ruolo del Comando Vermelho - Nei libri di storia passerà come la giornata più violenta nella storia recente di Rio de Janeiro. Riporta corriereadriatico.it