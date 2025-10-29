Rio de Janeiro in atto maxi-operazione anti narcos | guerriglia bombe e 64 morti

Rio de Janeiro si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia, segnando una delle giornate più violente della sua storia recente. Si tratta della maxi operazione anti narcos condotta e messa a segno dalla polizia contro i trafficanti del Comando Vermelho nelle favelas dei complessi di Alemao e Penha. Ebbene, con un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rio de janeiro attoRio de Janeiro a ferro e fuoco: maxi operazione anti Narcos fa 64 morti. 81 arresti - 500 poliziotti armati hanno fatto irruzione nelle baraccopoli per un'operazione antidroga senza precedenti. rainews.it scrive

rio de janeiro attoA Rio de Janeiro raid antidroga si trasforma in scena di guerra - Centinaia di agenti di polizia brasiliani pesantemente armati hanno ... Scrive msn.com

rio de janeiro attoRio de Janeiro, narcos attaccano la polizia con droni durante maxi operazione anti-droga: 64 morti - Un’operazione storica contro i narcotrafficanti a Rio de Janeiro ha provocato un bilancio drammatico: 64 morti, tra cui quattro poliziotti, e 81 arresti. Da ilmessaggero.it

