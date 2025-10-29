Rio de Janeiro assedio alle favelas | strage nella caccia al Comando Vermelho

L’alba si è alzata su Rio de Janeiro tra il fumo e il silenzio. Nei quartieri di Alemão e Penha, le strade portano ancora i segni della notte: vetri infranti, muri crivellati, sirene in lontananza. È qui che la polizia brasiliana ha lanciato una delle operazioni più vaste degli ultimi anni contro il Comando Vermelho, il gruppo criminale che da decenni controlla il narcotraffico e parte delle favelas della città. Nel bilancio provvisorio si contano decine di morti, tra cui quattro agenti, e numerosi arresti. L’intervento, presentato dalle autorità come una risposta necessaria al potere dei narcos, ha trasformato per ore la zona nord di Rio in un teatro di guerra urbana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

