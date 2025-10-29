Rino Gaetano che oggi avrebbe fatto 75 anni ci manca ancora come non mai

Rino Gaetano è il protagonista di un documentario presentato alla Festa del cinema di Roma e in uscita nelle sale il 24, 25 e 26 novembre: Rino Gaetano. Sempre più blu di Giorgio Verdelli. Un omaggio per il cantautore che il 29 novembre 2025 avrebbe compiuto 75 anni e che, come pochi, ha lasciato un segno fortissimo nella cultura italiana. Parliamo di colleghi musicisti, registi che si sono in qualche modo ispirati a lui, ma anche del pubblico, giovani compresi che negli anni Settanta manco erano nati. Basta vedere il finale del documentario con la gente che canta Il cielo è sempre più blu dalle finestre e dai balconi nei mesi dei lockdown per capire quanto sia ancora amato (e per farsi scappare una lacrimuccia). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

