Rino Gaetano avrebbe 75 anni | esce il brano inedito Un film a colori

Chissà come si sarebbe trovato in un contesto musicale omologato come quello di oggi Rino Gaetano, lui che era l’antitesi degli standard sonori e canori, un artista che viaggiava libero tra la musica e le strofe dei suoi brani, diventati classici senza tempo. Rino Gaetano non c’è più dal 2 giugno del 1981 quando a soli 30 anni perse la vita mentre lungo la Nomentana era alla guida della sua Volvo scontrandosi frontalmente con un camion che viaggiava nella corsia opposta. Pare che il cantautore avesse perso il controllo della sua auto per un malore. Oggi, in occasione del settantacinquesimo compleanno esce un brano inedito, Un film a colori (Jet Set), che racconta un amore intimo che fa dimenticare la durezza del mondo per una sera, un momento di felicità simile a quello di un film, che troppo velocemente si scontra con la realtà. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rino Gaetano avrebbe 75 anni: esce il brano inedito “Un film a colori”

Approfondisci con queste news

Nel 1977 Rino Gaetano cantava “Aida”, una ballata che attraversa la storia e le contraddizioni dell’Italia, tra ironia e malinconia, come solo lui sapeva fare. Oggi, #29ottobre, nel giorno della sua nascita, ricordiamo la sua voce libera e inconfondibile con la coll - facebook.com Vai su Facebook

Roma, alla Festa del Cinema il film “Rino Gaetano – Sempre più blu” celebra un artista senza tempo - X Vai su X

Rino Gaetano, che oggi avrebbe fatto 75 anni, ci manca ancora come non mai - Dalla Festa del cinema di Roma alle sale cinematografiche, a novembre Rino Gaetano rivive nel documentario Il cielo è sempre più blu ... gqitalia.it scrive

Rino Gaetano avrebbe 75 anni: quando fece l'autostop e gli diede un passaggio Lucio Dalla, gli inizi al Folkstudio, l'addio nel 1981, 10 segreti - Il grande cantautore, Salvatore Antonio Gaetano all'anagrafe, era figlio di Mariarosa Riseta Cipale e Domenico Gaetano. corriere.it scrive

Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni: Radio 1 dedica uno speciale al grande artista - spesso caratterizzati da una critica sociale graffiante nascosta dietro apparente leggerezza - Lo riporta lasicilia.it