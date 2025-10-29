Rinnovo CCNL Sanità 2022-2024 | +172 € al mese 1,784 mld stanziati e riforme necessarie per rispondere alla crisi del Ssn

29 ott 2025

Il rinnovo del CCNL Comparto Sanità 2022?2024 rappresenta un passo concreto: stanziati 1,784 miliardi di euro per circa 581 mila lavoratori del settore pubblico sanitario (non medici) e un aumento medio lordo indicato in 172,37 euro al mese per tredici mensilità, pari a un +6,8?% sulle retribuzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

