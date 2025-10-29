Rinasce Villa Turri | un anno di cultura nel cuore Liberty

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due passi dal centro storico, tra viale Carducci e via Dante, un complesso liberty potrebbe risorgere. Dopo il successo dell'operazione 'Mezz'aria' all'ex caserma Boldrini, l'Agenzia del Demanio lancia un nuovo progetto di riuso temporaneo e rigenerazione urbana: L'Ex Villa Turri, non un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rinasce Villa Ciocchetti. In partenza l’ultima fase per riqualifcare la Rsa - Maxi intervento della Croce Verde da 3 milioni, in gran parte con il super bonus. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rinasce Villa Turri Anno