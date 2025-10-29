Rimozione di dehors e tavolini le disposizioni del comandante Giardina

Nuove disposizioni per a rimozione di arredi e dehors dopo l'ordinanza sindacale sull'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dei nwgozi non in regola. con Determinazione n.2055 del 11032025 l'amministrazione Basile ha affidato alla Edilservizi Srl gli interventi per la rimozione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Intervento immediato delle squadre di soccorso per la rimozione della grande pianta e la messa in sicurezza dell'area... Vai su Facebook

Riapre via San Vittore, dopo la rimozione del cantiere di #M4 e la riqualificazione: marciapiedi più larghi, nuovi alberi, dehor e panchine uniformi e in linea con il contesto storico artistico del quartiere e per una diversa fruizione degli spazi pubblici e pedonali - X Vai su X

Dehors e tavolini, il Tar annulla parte del regolamento di Roma: via libera alle pedane nel sito Unesco - A ricorrere al Tar contro le nuove regole sulle osp sono state l’associazione Roma Più Bella e le società Il Barroccio e Capitale Srl. Secondo romatoday.it

Dehors e tavolini, il governo prepara la riforma - Il governo prepara, attraverso una legge delega che sarà presentata oggi in consiglio dei ministri, una regolamentazione strutturale della presenza di tavolini e ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Dehors e tavolini, il governo pensa alla proroga fino al 2027: Roma insorge - Il relatore del Ddl Semplificazioni, il senatore di FdI Costanzo della Porta, ha infatti presentato un emendamento alla legge per dare più tempo al governo di rivedere le regole per l’occupazione del ... Segnala romatoday.it