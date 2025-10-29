Rilevate diverse irregolarità nei punti vendita del settore del gioco pubblico

L’ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, congiuntamente alla guardia di finanza, ha implementato un piano di controlli nell’ambito del gioco pubblico, allo scopo di tutelare dal rischio di frodi e di salvaguardare i minori da una diffusione del gioco senza regole. Nel corso dei vari accessi negli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

