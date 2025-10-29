Rilasciati in mare oltre 150 cavallucci marini nati all’Acquario

La mattina del 29 ottobre 2025, più di 150 giovani cavallucci marini della specie Hippocampus hippocampus, nati e cresciuti all’Acquario di Genova, sono stati rilasciati nelle acque protette della microriserva della Scuola volontari dell’aeronautica militare (Svam), all’interno del parco naturale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

