Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz | So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus
La Juventus ripartirà con Luciano Spalletti, dopo l’esonero di Igor Tudor. La firma del contratto è prevista per questa sera, prima del match di campionato contro l’Udinese, dove a guidare i bianconeri ci sarà Brambilla della Next Gen. La Juventus riparte, gli uomini chiave da Yildiz a Vlahovic. So Foot dà dei suggerimenti su dove ripartire affinché il club torni ad essere seriamente competitivo in Italia: “Dopo il fallimento di Tudor, come curare la Juventus? Ottava in Serie A, quattro partite senza riuscire a segnare e nessuna vittoria dal 13 settembre. Igor Tudor ha dovuto svuotare il suo armadietto dopo un’altra sconfitta contro la Lazio (1-0). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz”: So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus Il tecnico potrebbe riportare una filosofia chiara che manca ai bianconeri. Inoltre, c'è anche la Next Gen da cui attingere. https://www.ilnapolista.it/2025/10/rilancia Vai su Facebook
$Juventus, $Tudor rilancia Jonathan $David contro la $Lazio: il canadese favorito su $Vlahovic $LazioJuve $Juve $LazioJuventus - X Vai su X
“Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz”: So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus - Da Vlahovic a Yildiz, i consigli su come impostare il gioco. Come scrive ilnapolista.it
Juve, Vlahovic torna titolare: Tudor rilancia anche Yildiz - Inter: Olimpico Sold Out per la 75ª Volta, Bolgia Giallorossa per Gasperini ne parla Corsport. tuttojuve.com scrive
"Vlahovic campione, Yildiz magico e il caso Koopmeiners. Juve come poche, Tudor deve puntare su..." - In pista c’è l’accordo con la Figc per un ritorno a Coverciano da direttore tecnico. Si legge su tuttosport.com