La Juventus ripartirà con Luciano Spalletti, dopo l’esonero di Igor Tudor. La firma del contratto è prevista per questa sera, prima del match di campionato contro l’Udinese, dove a guidare i bianconeri ci sarà Brambilla della Next Gen. La Juventus riparte, gli uomini chiave da Yildiz a Vlahovic. So Foot dà dei suggerimenti su dove ripartire affinché il club torni ad essere seriamente competitivo in Italia: “Dopo il fallimento di Tudor, come curare la Juventus? Ottava in Serie A, quattro partite senza riuscire a segnare e nessuna vittoria dal 13 settembre. Igor Tudor ha dovuto svuotare il suo armadietto dopo un’altra sconfitta contro la Lazio (1-0). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz": So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus