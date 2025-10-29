Rigori inesistenti e arbitri corrotti far vincere le scommesse sulle partite giovanili | padre e figlio arrestati in Toscana

Firenze, 29 ottobre 2025 - Sesto Fiorentino finisce al centro di un’inchiesta nazionale sulle scommesse truccate nel mondo del calcio giovanile e la corruzione arbitrale. Due i mprenditori toscani, padre e figlio, titolari di un’agenzia di scommesse con sede proprio a Sesto, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Violenza nello sport, un’assurdità Secondo l’accusa, avrebbero finanziato un’associazione a delinquere. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, ha portato ai domiciliari cinque persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigori inesistenti e arbitri corrotti far vincere le scommesse sulle partite giovanili: padre e figlio arrestati in Toscana

