Rigore Yildiz, freddezza dal dischetto: si procura e trasforma il penalty che sigilla la vittoria bianconera nel recupero. Tre punti importanti per la Juve. La firma del predestinato, il sigillo sulla vittoria che scaccia (almeno per una notte) i fantasmi della crisi. La Juventus batte l’Udinese 3-1 e a mettere il punto esclamativo sulla partita, in pieno recupero, è ancora una volta Kenan Yildiz. Il talento turco si è procurato e ha trasformato con freddezza glaciale il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente i conti al 95° minuto. Rigore Yildiz: la chiude lui dal dischetto. Con la Juventus avanti per 2-1 e l’Udinese che provava gli ultimi, disperati assalti alla ricerca del pareggio, è arrivata la giocata che ha spento le speranze friulane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rigore Yildiz, il turco chiude definitivamente i conti: conquista il penalty e lo trasforma, lo Stadium può far festa