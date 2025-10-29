Rigore Vlahovic il centravanti serbo subito decisivo allo Stadium | conquista il rigore e porta avanti così la Juventus

Rigore Vlahovic, partenza sprint dei bianconeri: il serbo si conquista e trasforma un penalty dopo 5 minuti, Allianz Stadium in festa. Una partenza sprint, la scossa che serviva per scacciare i fantasmi. La Juventus, nella prima partita del dopo-Tudor guidata ad interim da Massimo Brambilla, sblocca subito il risultato contro l’Udinese. Dopo appena cinque minuti di gioco, è  Dusan Vlahovic  a portare in vantaggio i bianconeri, trasformando un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Juve Udinese: la cronaca del gol. L’azione che porta al vantaggio bianconero nasce da un’iniziativa personale proprio del centravanti serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

