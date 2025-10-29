Inter News 24 Rigore Napoli Inter: dopo le tante proteste, ecco l’audio delle conversazioni con l’arbitro dei calciatori di entrambe le squadre a fine primo tempo. L’episodio del rigore concesso al Napoli continua a far discutere e lascia strascichi pesanti in casa Inter. Durante la sfida del “Maradona”, il penalty assegnato ai partenopei ha scatenato le proteste dei giocatori nerazzurri, apparsi increduli per una decisione ritenuta eccessiva. Come riportato da Bordo CAM, le telecamere hanno immortalato momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove alcuni protagonisti interisti hanno chiesto spiegazioni agli arbitri durante l’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rigore Napoli Inter, spunta l’audio delle conversazioni nel tunnel. Il retroscena