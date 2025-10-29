Rigore Napoli Inter spunta l’audio delle conversazioni nel tunnel Il retroscena
Inter News 24 Rigore Napoli Inter: dopo le tante proteste, ecco l’audio delle conversazioni con l’arbitro dei calciatori di entrambe le squadre a fine primo tempo. L’episodio del rigore concesso al Napoli continua a far discutere e lascia strascichi pesanti in casa Inter. Durante la sfida del “Maradona”, il penalty assegnato ai partenopei ha scatenato le proteste dei giocatori nerazzurri, apparsi increduli per una decisione ritenuta eccessiva. Come riportato da Bordo CAM, le telecamere hanno immortalato momenti di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove alcuni protagonisti interisti hanno chiesto spiegazioni agli arbitri durante l’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Piccola aggiunta: per il rigore di sopra non sono state trovate immagini tanto più chiare Pareri? Segui il nostro nuovo prodotto @radiotuttonapoli La prima radio tematica sul Napoli sta arrivando! #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SscNapoli #Lec Vai su Facebook
Il Napoli passa a Lecce: decide Anguissa, Milinkovic para un rigore - X Vai su X
Napoli Inter, spunta l’audio della Refcam di Mariani sul rigore contestato: quella frase ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri! I dettagli - Napoli Inter, l’audio della Refcam di Mariani sul rigore fa discutere: emergono nuovi dettagli sull’episodio contestato Non si placano le polemiche arbitrali seguite a Napoli- Da calcionews24.com
CAOS rigore: il dialogo tra VAR e arbitri in Napoli-Inter - Il calcio di rigore assegnato nel primo tempo da direttore di gara Maurizio Mariani per presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lo ... Come scrive passioneinter.com
Napoli-Inter, il rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan (non) visto da Mariani: la ref cam e l'audio col guardalinee - Inter, il rigore fa ancora discutere: la Ref Cam rivela il dialogo tra Mariani e Bindoni, il guardalinee. Lo riporta sport.virgilio.it