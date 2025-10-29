Rigore contro il Napoli a Lecce Costacurta | è il classico rigorino per me non è rigore

Ilnapolista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costacurta: «Quello fischiato contro il Napoli a Lecce è il classico rigorino, per me non è rigore» Billy Costacurta a Sky Sport: «Quello fischiato contro il Napoli è il classico rigorino, Juan Jesu ha il gomito appoggiato sul corpo. Un rigore che non è da dare. So che oggi c’è la possibilità che possa essere dato, anche a rivederlo al Var penso che non sia rigore». Conte: «Il rigore? Giudicate voi. Spero che certe lamentele non influenzino Rocchi. Quando si lamentano i presidenti, cambia». L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce «Sapevo non sarebbe stata semplice, il Lecce è una buona squadra e giocare qui non è mai una passeggiata di salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rigore contro il napoli a lecce costacurta 232 il classico rigorino per me non 232 rigore

© Ilnapolista.it - Rigore contro il Napoli a Lecce, Costacurta: «è il classico rigorino, per me non è rigore»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rigore contro napoli lecceLecce-Napoli, il rigore che sa di “vendetta di Rocchi”: Camarda in lacrime, è bufera sulla scelta di Di Francesco - Lecce, le proteste dei tifosi azzurri sul rigore: Camarda sbaglia e finisce il match in lacrime. Riporta sport.virgilio.it

rigore contro napoli lecceIl Lecce sbaglia un rigore e spreca un'occasione contro il Napoli: battuta 0-1 dalla capolista - Poi il gol di Anguissa frena i giallorossi in questo turno infrasettimanale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

rigore contro napoli lecceRigore dubbio contro, ma Milinkovic Savic lo para e il Napoli vola con Anguissa a Lecce - Il Napoli fatica a Lecce, incassa un rigore contro dubbio (parato da Milinkovic Savic), ma porta via i tre punti dal Via del Mare, vincendo 1- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rigore Contro Napoli Lecce