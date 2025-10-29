Rigore contro il Napoli a Lecce Costacurta | è il classico rigorino per me non è rigore
Costacurta: «Quello fischiato contro il Napoli a Lecce è il classico rigorino, per me non è rigore» Billy Costacurta a Sky Sport: «Quello fischiato contro il Napoli è il classico rigorino, Juan Jesu ha il gomito appoggiato sul corpo. Un rigore che non è da dare. So che oggi c’è la possibilità che possa essere dato, anche a rivederlo al Var penso che non sia rigore». Conte: «Il rigore? Giudicate voi. Spero che certe lamentele non influenzino Rocchi. Quando si lamentano i presidenti, cambia». L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce «Sapevo non sarebbe stata semplice, il Lecce è una buona squadra e giocare qui non è mai una passeggiata di salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
