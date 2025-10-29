Riforma Maturità bocciati gli studenti che faranno scena muta all’orale

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla riforma dell’esame di fine ciclo scolastico, che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi “Maturità” abbandonando la denominazione di “Esame di Stato”. La novità più dirompente riguarda la prova orale: gli studenti che si rifiuteranno volontariamente di rispondere verranno bocciati, una misura introdotta per impedire le proteste con “scena muta” verificatesi negli ultimi anni. Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha presentato il provvedimento come una svolta che restituisce “senso e valore a un passaggio decisivo del percorso formativo”, riaffermando i principi del merito e della responsabilità individuale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

