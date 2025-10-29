Riforma giustizia dibattito in Senato Domani in esame la Manovra

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra è arrivata al Senato, l’esame al via da domani. E sempre in Senato, oggi, l’ultimo passaggio della riforma della giustizia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

riforma giustizia dibattito in senato domani in esame la manovra

© Tv2000.it - Riforma giustizia, dibattito in Senato. Domani in esame la Manovra

Argomenti simili trattati di recente

riforma giustizia dibattito senatoIn Senato la riforma della Giustizia al dibattito finale, focus su separazione carriere - 30 il Senato della Repubblica riprende la discussione sul disegno di legge costituzionale n. Segnala msn.com

riforma giustizia dibattito senatoRiforma, i dubbi di La Russa: “Non so se vale la pena” - Intercettazioni porcheria, farò la riforma”. Secondo repubblica.it

riforma giustizia dibattito senatoDi cosa parleremo per i prossimi sei mesi - Ma buona parte della dialettica politica già si sta sviluppando avendo in mente quella scadenza. Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Dibattito Senato