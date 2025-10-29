Riforma esame di Maturità 2026 dall’orale alle nuove ipotesi di bocciatura | cosa cambia
Roma, 29 ottobre 2025 – Non si chiamerà più 'Esame di Stato', ma tornerà ad essere 'Maturità'. È arrivato l'ok della Camera dei Deputati per la nuova struttura dell'esame finale delle Superiori, che oltre a tornare alla precedente denominazione presenterà alcune importanti novità. Confermate le due prove scritte, le cui modalità restano invariate rispetto allo scorso anno scolastico, mentre si prospettano nette modifiche per quanto riguarda il colloquio orale, che ricoprirà un ruolo sempre più importante ai fini della valutazione finale. Quest'ultimo verterà in particolare su quattro materie, che verranno decise in base a un decreto ministeriale che sarà pubblicato a gennaio 2026, e comprenderà anche un 'analisi delle competenze acquisite nell'ambito dell'educazione civica e dell'esperienza scuola-lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
